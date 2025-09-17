Para ser la mejor luchadora del mundo no basta con ser la mejor jugando siempre en casa. Por ello, Mercedes Moné hace méritos en pos de considerarse como tal, quien va camino de hacer suya la Arena México.

Tras dos combates allí, primero conquistando el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en AEW Grand Slam México al derrotar a Zeuxis, y luego defendiéndolo por primera vez, ante La Catalina en Fantasticamanía México, parece que la siguiente implicación de Moné sobre la Catedral de la lucha libre no se demorará demasiado: dentro de la más reciente edición de su Moné Mag, puede comprobarse que «The CEO» tiene programado regresar allí el viernes 17 de octubre. Apuntar que 24 horas después se celebrará AEW WrestleDream 2025 desde St. Louis (Missouri, EEUU), donde veremos si la gladiadora tiene cabida.

► Persephone, en agenda

Se supone que Mercedes Moné luchará el 17 de octubre, y considerando sus interacciones recientes con el entorno del CMLL, podríamos aventurarnos a decir que su rival allí será Persephone.

Durante Forbidden Door 2025, Moné consiguió retener el Campeonato TBS en una lucha a cuatro bandas contra Persephone, Alex Windsor y Bozilla. La estadounidense puso de espaldas planas a la azteca, pero no fue una victoria rotunda, pues volteó in extremis una desnucadora para ponerla de espaldas planas y salir airosa de su decimonovena defensa.

Ya en las postrimerías, las cámaras hicieron hincapié en el disgusto de Persephone, y esta lanzó oficialmente un reto a la «All Elite» apenas 48 horas después.

“Mercedes Moné, tú tienes algo que le pertenece a mi empresa, pero eso no importa ahora. Lo que quiero es que vengas a mi casa, la Arena México, porque las cosas no se quedarán así”.

Ergo, Moné pondría sobre la mesa su Campeonato Mundial Femenil del CMLL frente a Persephone el 17 de octubre.

Importantes compromisos tienen ambas este fin de semana. Mientras Moné buscará conservar el Campeonato TBS ante Riho en AEW All Out 2025, Persephone intentará coronarse Campeona Mundial de Parejas del CMLL junto a Reyna Isis en un choque contra Jarochita y Lluvia programado para el 92 Aniversario de «la Seria y Estable».