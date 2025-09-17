AEW DYNAMITE 17 DE SEPTIEMBRE 2025 .— En el preámbulo a la edición 2025 de ALL OUT, AEW presenta un episodio especial de tres horas llamado September to Remember, que promete una noche cargada de emociones, rivalidades al rojo vivo y cambios decisivos. Una de las luchas principales será un duelo de mexicanos, en el cual The Beast Mortos enfrentará a Máscara Dorada para determinar quién avanza a la lucha por el Campeonato Unificado AEW, en poder de Kazuchika Okada, y donde ya está clasificado Konosuke Takeshita. ¿Quién de los dos avanzará al 3-Way Dance titular? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Canada Life Place, en London, Ontario, Canadá.

Hay programadas tres luchas clasificatorias para el encuentro de escaleras por el Campeonatos Mundial de Parejas AEW. En una de ellas, Top Flight (Darius Martin y Dante Martin) enfrentarán a la Don Callis Family (Josh Alexander y Hechicero). En otra, los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) se medirán con la Bang Bang Gang (Austin Gunn y Juice Robinson), mientras que Killswitch y Kip Sabian combatirán a JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey).

Thekla y Queen Aminata se verán las caras en una lucha en súper libre. La tensión entre ellas ha escalado visiblemente en las últimas semanas, y este tipo de estipulación sin reglas parece ideal para resolver sus diferencias.

Antes de luchar contra Mercedes Moné por el Campeonato TBS, la espectacular Riho tendrá como rival a Robyn Renegade.

Jon Moxley tendrá acción enfrentando en mano a mano a Roderick Strong.

Además, Bobby Lashley se medirá con Toa Liona.

AEW Dynamite 17 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro