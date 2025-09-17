AEW DYNAMITE 17 DE SEPTIEMBRE 2025 .— En el preámbulo a la edición 2025 de ALL OUT, AEW presenta un episodio especial de tres horas llamado September to Remember, que promete una noche cargada de emociones, rivalidades al rojo vivo y cambios decisivos. Una de las luchas principales será un duelo de mexicanos, en el cual The Beast Mortos enfrentará a Máscara Dorada para determinar quién avanza a la lucha por el Campeonato Unificado AEW, en poder de Kazuchika Okada, y donde ya está clasificado Konosuke Takeshita. ¿Quién de los dos avanzará al 3-Way Dance titular? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Canada Life Place, en London, Ontario, Canadá.
- AEW DYNAMITE 3 de septiembre 2025 | Mercedes Moné vs. Alex Windsor.
- AEW COLLISION 6 de septiembre 2025 | Jon Moxley vs. Daniel García.
- AEW DYNAMITE 10 de septiembre 2025 | Mercedes Moné y Emi Sakura vs. Riho y Alex Windsor.
- AEW COLLISION 13 de septiembre 2025 | Paragon vs. Death Riders.
Hay programadas tres luchas clasificatorias para el encuentro de escaleras por el Campeonatos Mundial de Parejas AEW. En una de ellas, Top Flight (Darius Martin y Dante Martin) enfrentarán a la Don Callis Family (Josh Alexander y Hechicero). En otra, los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) se medirán con la Bang Bang Gang (Austin Gunn y Juice Robinson), mientras que Killswitch y Kip Sabian combatirán a JetSpeed (Kevin Knight y ‘Speedball’ Mike Bailey).
Thekla y Queen Aminata se verán las caras en una lucha en súper libre. La tensión entre ellas ha escalado visiblemente en las últimas semanas, y este tipo de estipulación sin reglas parece ideal para resolver sus diferencias.
Antes de luchar contra Mercedes Moné por el Campeonato TBS, la espectacular Riho tendrá como rival a Robyn Renegade.
Jon Moxley tendrá acción enfrentando en mano a mano a Roderick Strong.
Además, Bobby Lashley se medirá con Toa Liona.
AEW Dynamite 17 de septiembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro