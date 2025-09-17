Undertaker reflexiona: «Me sentía como Beyoncé»

The Undertaker habla sobre la evolución de la lucha libre, WWE, Netflix, Triple H, sus compañeros icónicos y su vida después del retiro, Randy Orton y más. Todo ello en una reciente aparición en Club 520 Podcast, programa del que recientemente hablábamos recordando cuando «el codazo de AJ Styles se vio en la NBA».
► En palabras del Undertaker
Sobre el crecimiento de la lucha libre
“Jamás imaginé la carrera que tendría ni que el negocio llegaría a este nivel. Antes solo intentábamos llenar una arena, y ahora los eventos están en Netflix, transmitiendo nuestros pay-per-views y Monday Night Raw. Es una locura. No cambiaría nada de mi carrera, pero sí pienso a veces que ojalá hubiera llegado un poco más tarde por el dinero que se mueve ahora.”
Sobre su generación y la actual
“Me enorgullece haber sido parte, junto a Triple H, Stone Cold, Hogan y otros, de los que ayudamos a llevar el producto a donde está. Los luchadores de hoy son increíblemente talentosos, atléticos y además grandes hombres de negocios. Nosotros estábamos tan metidos en la pasión de ser luchadores que no pensábamos tanto en eso.”
Yokozuna
“Era impresionante. La gente no se daba cuenta de lo atlético que era para su tamaño. Podía moverse como un gato con 400-450 libras y lanzar una patada a la cabeza de la nada. Fue un adelantado a su tiempo y pienso en él casi todos los días. Era un gran tipo y un honor compartir ring con él.”
The Godfather
“Es de mis mejores amigos. Cada vez que veía que teníamos funciones en Las Vegas, ya sabía que necesitaría dos días libres después porque con él siempre acababa destrozado. Es un tipo increíble y aún mantenemos contacto.”
Attitude Era
“Probablemente fue lo más cercano a ser una estrella de rock como Beyoncé o Metallica. La cantidad de gente que nos veía era increíble, y todo eso sin redes sociales. Si no llenábamos una arena completamente, nos sentíamos decepcionados. Fue una época única.”
Kane
“Durante años seguí diciendo que sí éramos hermanos, aunque no fuera cierto. Si la gente aún dudaba un poco, yo les decía: ‘Sí, somos medio hermanos’. Fue parte de la mística. Me hubiera gustado que nuestra unión durara más, pero llegó un punto en que nadie era creíble para enfrentarse a nosotros: éramos enormes, sobrenaturales y lanzábamos fuego y rayos.”
Randy Orton
“Lo conocí siendo apenas un chico de 20 o 21 años. Era un dolor de cabeza al inicio, pero ha madurado y ahora es un líder en el vestidor. Es increíble verlo convertirse en uno de los veteranos.”
La vida después del retiro
“Durante mi carrera guardé silencio absoluto para proteger el personaje. Al retirarme, decidí contar mis historias y fue como una nueva etapa de fama porque nadie me había escuchado antes. Hoy tengo mi podcast Six Feet Under, lo conduzco junto a mi esposa y hablamos de lucha, deportes y entretenimiento. Es un gran momento para ser fan de la lucha libre, y esto apenas empieza.”
Sobre su música y personaje
“Nunca pensé que esa entrada fuera a generar semejante reacción. Solo buscábamos un tema que encajara con el personaje. Al final, la forma en que hablaba, lento y en voz baja, también ayudó a que la gente quisiera escuchar cada palabra. Tuve la suerte de que todo encajara para que 30 años después siga siendo recordado.”
