Es viernes y es turno de «Mirada Semanal CMLL«, el resumen informativo con lo más destacado del Consejo Mundial de Lucha Libre que cierra sus actividades de medio año de gran forma.

► Mirada Semanal CMLL

El CMLL celebró «Fantasticamania México» con la presencia de talento internacional de NJPW, AEW y ROH resultando una gran función con sorpresas, emociones a flor de piel, despedidas y participación en un fenómeno viral que se convirtió en tendencia. Sin duda este fue el gran cierre de actividades internacionales de este mes.

Pero no fue lo único destacado, ya que el tradicional recinto de Medrano 67, en el corazón de la Perla Tapatía, cumplió 66 años. Para celebrar dicho acontecimiento, se realizó un magno evento donde hubo un Torneo Cibernético de Micro estrellas, sumado a la participación de luchadores destacados de la escena jaliscience y una Jaula donde cayeron dos máscaras. Las tapas que fueron tributadas correspondieron a Rey Trueno y Mr. Trueno revelándose las incógnitas de los hermanos Gustavo y Rodolfo Damián Oliveros, oriundos de Tonalá y con más de 30 años de experiencia profesional.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 20/junio/2025 – Fantasticamania México

El público reconoció la calidad de los ocho gladiadores en el ring tras un duelo donde Zandokan Jr., Difunto, Magnus y Rugido vencieron a Lio Rush, Action Andretti, Robbie X y Rocky Romero. Al final del encuentro, sorprendentemente apareció el cantante Kalimba para encontrarse con Lio Rush, a quien en el pasado Grand Slam, la gente le gritó el nombre del cantante por su gran parecido.

Mercedes Moné logró la primera defensa del Campeonato Mundial Femenil del CMLL tras derrotar en una extenuante batalla a La Catalina.

Con un golpe prohibido Yota se llevó la victoria por la vía de la descalificación en el mano a mano de CMLL en contra de NJPW tras haber recibido un faul por parte del Último Guerrero

En su última lucha como Ingobernables de Japón, Titán, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi superaron al United Empire (Templario, TJP y Francesco Akira). Al final, Yota apareció para despedirse de esta histórica agrupación.

Neón y Kevin Knight regalaron un excepcional combate en Match Relámpago en el cual, el Asteroide humano se impuso con su lance espacial sobre el representante de AEW.

Ricochet derrotó de forma ilegal a Volador Jr. luego de conectarlo con un golpe de foul y fulminarlo con Spirit Gun. El Depredador del Aire no quedó conforme con el resultado.

De manera impresionante, El Bandido derrotó en su casa a Místico para definir el encuentro estelar de la noche donde junto a Hologram derrotaron al Rey de Plata y Oro y Máscara Dorada. Mistico solicitó una lucha individual contra Bandido, quien aceptó regresar la próxima semana.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Red Velvet venció a Kira (7:04)

2) La Jarochita venció a Thunder Rosa (9:05)

3) Difunto, Magnus, Rugido, Zandokan Jr. vencieron a Action Andretti, Lio Rush, Robbie X, Rocky Romero (15:49).

4) Campeonato Mundial Femenial CMLL: Mercedes Moné © venció a La Catalina (11:53) defendiendo el título.

5) Mano a mano especial: Yota venció a Último Guerrero (14:35) por DQ

6) Los Ingobernables de Japón vs. United Empire: Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Titán vencieron a Francesco Akira, Templario, TJP (15:30)

7) Match Relámpago: Neón venció a Kevin Knight (9:32)

8) Mano a mano especial: Ricochet venció a Volador Jr. (9:51).

9) El Bandido y Hologram vencieron a Máscara Dorada y Místico (15:58).

.

• Sábado de Arena Coliseo – 21/junio/2025

Hera y Olympia acariciaron por momentos la victoria, sin embargo, la Campeona Nacional Femenil. India Sioux y la Campeona Femenil de Japón del CMLL, Lluvia, fueron las vencedoras.

Tras una caída por bando, Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario y Dragón de Fuego se llevaron la contienda en la que Guerrero Maya Jr., Vegas Depredador y Crixus habían tomado ventaja.

Con un sólido ataque en conjunto y gran espectacularidad, United Empire (Templario, TJP y Francesco Akira) superaron a Los Guerreros Laguneros (Stuka Jr., Último Guerrero y Gran Guerrero) en el encuentro semifinal.

Aunque parecía que El Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto y Barboza) se llevaría la victoria, Shingo Takagi le dio la victoria a Titán y Hiromu Takahashi al superar con su poderoso “Made in Japan” al Rey del Inframundo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Último Dragóncito venció a Pequeño Olímpico (7:41)

2) India Sioux y Lluvia vencieron a Hera y Olympia (16:30)

3) Hijo del Pantera, Valiente Jr., Volcano vencieron a Espanto Jr., Felino, Kráneo (16:00)

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Crixus, Guerrero Maya Jr., Vegas Depredador (16:56)

5) Francesco Akira, Templario, TJP vencieron a Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero (16:53)

6) Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Titán vencieron a Barboza, Difunto, Zandokan Jr. (15:15)

.

• Domingo Familiar de Arena México – 22/junio/2025

El espectacular lagunero Magia Blanca fue derrotado en el Match Relámpago de la tarde por el Hijo del Villano III.

En una fenomenal batalla, United Empire se impuso ante Los Infernales. Averno, Mephisto y Euforia fueron derrotados por Templario, TJP y Francesco Akira en un combate que lleno de emociones a la México Catedral.

Con Time Bomb y Last of the Dragon, Hiromu Takahashi y Shingo Takagi, respectivamente, aprovecharon el vuelo de Titán sobre Hechicero para imponer condiciones sobre Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) en el encuentro súper estelar. Ángel de Oro y Niebla Roja lanzaron su reto por el Campeonato de Parejas NJPW Strong.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio y Pequeño Violencia vencieron a Acero y Aéreo

2) El Coyote, Infarto, Pólvora vencieron a Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa

3) Hombre Bala Jr., Rey Bucanero, Stigma vencieron a Okumura, Raider, Yutani

4) Match Relámpago: Hijo del Villano III vencio Magia Blanca

5) Francesco Akira, Templario, TJP venció a Averno, Euforia, Mephisto

6) Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Titán vencieron a Ángel de Oro, Hechicero, Niebla Roja

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 23/junio/2025

Stigma y Xelhua defendieron el orgullo poblano ante los japoneses Okumura y Yutani, propinándoles una dura derrota.

Zandokan Jr. le dio la victoria al United Empire tras conectar con golpe prohibido a Templario, quien exigió un mano a mano.

Con la Mística y la Estrella Fugaz, Místico y Máscara Dorada se llevaron la victoria junto a Neón derrotando a Titán, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astoreth y Lady Metal vs. Hera y Olympia finalizó en empate

2) Match Relámpago: Blue Shark venciói a Disturbio (8:23).

3) Capitán Suicida e Hijo del Pantera venció a Multy y Prayer

4) Stigma y Xelhua vencieron a Okumura y Yutani

5) Francesco Akira, Templario, TJP vencieron a Bárbaro Cavernario, Difunto, Zandokan Jr. por DQ

6) Máscara Dorada, Místico, Neón vencieron a Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Titán

.

• Martes de Arena México – 24/junio/2025

Los nuevos Campeones Nacionales de Tríos (Felino Jr., El Cobarde y El Hijo de Stuka Jr.) lucieron en plan grande dando cuenta de La Fuerza Tapatía (Fugaz, Star Black y Explosivo).

Los Bárbaros no lograron concretar lo que parecía una contundente victoria. Bárbaro Cavernario, Terrible y El Elemental fueron sorprendidos por Blue Panther, Atlantis y Rey Bucanero en el encuentro semifinal.

Triunfo para United Empire. Templario, TJP y Francesco Akira superaron a Titán, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi en el encuentro súper estelar del Martes de Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hunter y Sangre Imperial vencieron a Astro Boy Jr. y Oro Jr. (8:49).

2) Match Relámpago: Fuego venció a El Coyote (8:46).

3) Vegas Depredador y Virus vencieron a Futuro y Max Star (16:08)

4) El Cobarde, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Explosivo, Fugaz, Star Black (14:57)

5) Atlantis, Blue Panther, Rey Bucanero vencieron a Bárbaro Cavernario, El Elemental, Terrible (14:30)

6) Francesco Akira, Templario, TJP vencieron a Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Titán (14:27)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 24/junio/2025 – Función del 66 Aniversario de la Arena Coliseo

Kemonito fue el rotundo ganador del torneo cibernético de Microestrellas en el 66 Aniversario, al derrotar a Mije, Duende Blanco, Kemalito, Chamuel y Tengu.

Las técnicas dominaron el encordado. Lluvia, Jarochita, Kira y La Catalina se impusieron con fuerza y estilo al llevarse el triunfo frente a las rudas Dark Silueta, Persephone, Sanely y Valkyria

El Galeón Fantasma se hundió en el ring. Zandokan Jr. al mando de sus compañeros Difunto y Barboza, fueron superados por la autoridad luchística de Neón, Dulce Gardenia y Xelhua.

En la lucha conmemorativa de aniversario, Cris Skin, Optimus, Trono y Bestia Negra escaparon con gloria de la jaula, dejando el destino en manos de Los Hermanos Trueno, Ráfaga y Gallero, quienes tuvieron que enfrentarse entre sí por el honor y la incógnita. Los vencidos respondieron con nombre y rostro, Rey Trueno: Gustavo Damián Oliveros y Mr. Trueno: Rodolfo Damián Oliveros

En el turno principal, las superestrellas Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Averno, Último Guerrero, Volador Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Gallo Jr., Makará, Rafaga Jr. vencieron a Arlequín, Calavera Jr. I, Calavera Jr. II

2) Torneo Cibernético de Micro estrellas: KeMonito venció a KeMalito, El Mije, Duende Blanco, Chamuel, Tengu

3) Dulce Gardenia, Neón, Xelhua vencieron a Barboza, Difunto, Zandokan Jr.

3) Kira, La Catalina, La Jarochita, Lluvia vencieron a Dark Silueta, Persephone, Sanely, Valkiria

5) Lucha en Jaula – 8 máscaras en juego: Mr. Trueno y Rey Trueno perdieron ante Bestia Negra, Trono, Optimus, Ráfaga, Gallero, Cris Skin

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico vencieron a Averno, Último Guerrero, Volador Jr.

.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 27/junio/2025



.

– Sábado de Arena Coliseo – 28/junio/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 29/junio/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 30/junio/2025

.

– Martes de Arena México – 01/julio/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 01/julio/2025