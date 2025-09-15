Cómo ver AEW All Out 2025

Este próximo sábado 20 de septiembre, desde la Scotiabank Arena de Toronto (Ontario, Canadá), AEW presentará la séptima edición de su quinto PPV en solitario de 2025, All Out.
A continuación, todo lo que deben saber sobre AEW All Out 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 1:00 PM
Madrid (España) – 9:00 PM
Santiago (Chile) – 4:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 4:00 PM
Bogotá (Colombia) – 2:00 PM
Asunción (Paraguay) – 4:00 PM
Belmopán (Belice) – 1:00 PM
Caracas (Venezuela) – 3:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 2:00 PM
La Habana (Cuba) – 3:00 PM
La Paz (Bolivia) – 3:00 PM
Lima (Perú) – 2:00 PM
Managua (Nicaragua) – 1:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 4:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 3:00 PM
Quito (Ecuador) – 2:00 PM
San José (Costa Rica) – 1:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 3:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 1:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 3:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 1:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Page (c) vs. Kyle Fletcher
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Toni Storm (c) vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander vs. Thekla
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW, LUCHA A TRES BANDAS: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita vs. luchador por determinar
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. Rhio
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, CUADRANGULAR DE ESCALERAS: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. tres parejas por determinar
- Adam Copeland y Christian Cage vs. FTR
- LUCHA DE ATAÚD: Jon Moxley vs. Darby Allin
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. Ricochet y Gates Of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona)
- LUCHA DE MESAS Y TACHUELAS: Mark Briscoe vs. MJF
- Eddie Kingston vs. Big Bill
► Medios de seguimiento
- TrillerTV, PPV.COM, YouTube, HBO Max (USA), Prime Video (USA, Canadá y UK), Fox Sports Premium (México), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico)