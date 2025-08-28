Persephone reta a Mercedes Moné a una lucha en la Arena México

En la más reciente edición de CMLL Informa, la luchadora mexicoestadonidense Persephone, actual Campeona Universal de Amazonas 2024, lanzó un reto directo a la superestrella internacional Mercedes Moné.

El desafío busca una revancha en la icónica Arena México, después de lo ocurrido en el evento AEW x NJPW Forbidden Door 2025, donde Moné retuvo el Campeonato TBS en una lucha fatal de cuatro esquinas frente a Persephone, Alex Windsor y Bozilla, representante de STARDOM.

► Persephone reta a Mercedes Moné

La mexicana no ocultó su frustración por la derrota sufrida en Londres, donde parecía tener el control con un imponente Razor’s Edge, pero vio escapar la victoria tras la astuta Hurracarrana de Moné que le permitió retener su título. “Mercedes Moné, tú tienes algo que le pertenece a mi empresa, pero eso no importa ahora. Lo que quiero es que vengas a mi casa, la Arena México, porque las cosas no se quedarán así”, declaró Persephone con determinación.

El combate en Forbidden Door fue un buen encuentro, con la mexicana brillando en momentos clave. Sin embargo, Moné demostró su experiencia y temple para salir airosa.

Ahora, la Arena México podría convertirse en el escenario de un duelo histórico entre ambas gladiadoras. La afición mexicana espera con ansias la respuesta de Mercedes Moné, pues un enfrentamiento de esta magnitud podría sacudir al mundo de la lucha libre y reafirmar el prestigio de la “Catedral”.