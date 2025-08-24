Recientemente, el actual Campeón Mundial de Peso Completo CMLL, y luchador estrella de AEW, MJF, habló con VICE. En la entrevista concedida, le preguntaron por qué se negó a apostar su cabello con Místico en una lucha de Máscara vs. Cabellera, que terminó siendo aceptada por MJF en una lucha con estipulación de Máscara vs. Título.

VICE le preguntó a MJF si su negativa fue por el hecho de haber estado recientemente en Turquía haciéndose un trasplante de cabello. MJF se negó a contestar esto, y más bien dijo que su cabello vale mucho para ponerlo en juego:

► MJF revela por qué no le apostó su cabellera a Místico

«Tengo una gran cabellera y no hay razón para perderla, especialmente porque soy una figura cotizada en Hollywood. Estar calvo perjudicaría mis posibilidades de conseguir papeles como actor.

“Sí, tengo una hermosa cabellera y no hay razón para perderla. Actualmente, soy muy solicitado en Hollywood. ¿Crees que me van a contratar para trabajos si fuera un calvo desagradable?

«¿Que si mi decisión de no apostar mi cabellera tenía algo que ver con un costoso viaje a Turquía, un viaje para un trasplante de cabello? Yo ya había estado allí... Turquía fue encantadora.

«Sí, he estado en Turquía. Es un lugar encantador, de hecho fue un viaje costoso. Me hospedé en el Ritz Carlton y comí muy buena comida, pero no entiendo qué tiene que ver eso con mi cabello».