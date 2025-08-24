Sin duda alguna, Matt Riddle es una de las Superestrellas WWE más queridas por los fans en los últimos tiempos. Sin embargo, su etapa en WWE terminó de manera bastante abrupta y de ser ídolo y estar en el evento estelar, pasó a ser relegado en los shows, a salir de la televisión y a ser despedido en menos de un mes.

Riddle fue despedido el 22 de septiembre de 2023, de manera sorpresiva, pero, luego, se supo que WWE se cansó de todos sus problemas con las drogas, específicamente, la cocaína, y con sus problemas en la vida personal que daban una mala imagen a WWE.

► Matt Riddle asegura que quiere volver a WWE

Aunque Riddle no se ha referido a sus adicciones, ni ha dicho si está limpio o no, recientemente, fue entrevistado por TMZ Sports, y reveló que quiere volver a WWE para acabar su historia, cambiar su vida y que los fans de WWE y la lucha libre lo recuerden de mejor manera. Estas fueron sus declaraciones:

«¿Si dependiera de mí? Sí. Quiero terminar mi historia con Randy Orton. Sé que Randy realmente también quiere terminarla conmigo, y los fanáticos... estarían felices… incluso si fuera solo un enfrentamiento de un par de meses.»