Shawn Michaels revela qué hace diferente a NXT

El dos veces miembro del Salón de la Fama y leyenda absoluta Shawn Michaels habla sobre su legado, The Kliq, su rol en NXT, el crecimiento global de WWE y más. Todo ello en una reciente entrevista con el Boston Herald mientras la marca se prepara para celebrar el evento premium Heatwave.

► En palabras de Shawn Michaels

La hermandad con The Kliq

“Puedo describir a Kevin y Scott en una palabra: geniales. Yo tenía que esforzarme mucho e incluso sobreactuar, pero ellos representaban lo que significaba ser geniales. Aunque ahora no lo parezca, yo era un joven muy atractivo, pero no tenía esa verdadera frescura. Ya fuera en televisión o detrás de cámaras, Scott y Kevin la tenían todo el tiempo. Poseían ese brío auténtico de seguridad en sí mismos, con humor además. Eran perfectos y naturales juntos, y lograban transmitir eso al espectador.”

Rol actual en WWE y NXT

“Heatwave va a ser fantástico, y no puedo esperar a que la gente lo experimente. Estoy agradecido de estar en un trabajo del que sé mucho y en un rol que amo. Y si además ayuda a que los hombres y mujeres aquí crezcan personal y profesionalmente, entonces es aún más positivo.”

La identidad de NXT

“No hay otra marca que trabaje tan duro para crear estrellas solo para luego perderlas. Todos los demás construyen estrellas para generar dinero y audiencia para su show. Nosotros lo hacemos para enviarlos a otro lado. Eso no lo hace ninguna otra marca, y es parte del valor que NXT aporta al negocio de la lucha libre en general.”

El crecimiento global de WWE

“He estado en WWE casi 40 años, y seguimos rompiendo barreras y creciendo a un nivel global que me resulta increíble. WWE es parte de la cultura popular en Estados Unidos y en todo el mundo. Eso me parece asombroso.”

Recuerdos en Boston

“Aún recuerdo lo caluroso que era el Boston Garden en verano, y lo helado que era en invierno. No me importaba. Yo había crecido en Texas y solo de vez en cuando veía una lucha desde Boston. Luego tuve la oportunidad de pelear en ese lugar sagrado. Vi el parquet del piso, sentí la energía del público. “Más que nada, recuerdo el edificio. Era un lugar épico, icónico, el mismo que veía en televisión cuando jugaban los Celtics. La intensidad era increíble, incluso después del show cuando la gente se ponía salvaje contra tu coche alquilado al salir. Era una época completamente distinta. Ahora todo está en manos de corporaciones, pero yo puedo decir que luché en el Boston Garden, y eso lo llevo muy cerca del corazón.”