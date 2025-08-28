Darby Allin vence a Castagnoli con la mira en Jon Moxley

por
AEW Dynamite 27 de agosto 2025.

Darby Allin continúa su cruzada personal contra Jon Moxley, y para enviarle un mensaje directo al líder de los Death Riders, decidió medirse a Claudio Castagnoli en un brutal Falls Count Anywhere Match que encendió al público del 2300 Arena.

Desde antes de la campana, Allin mostró su desesperación por imponer condiciones, atacando a Castagnoli en backstage. Sin embargo, el poder del suizo lo controló temprano, castigándolo con un Body Slam sobre un televisor, además de arrojarlo en un carrito de supermercado y después contra sillas. El castigo fue constante, pero el espíritu de resistencia de Darby lo mantuvo con vida.

AEW Dynamite 27 de agosto 2025 | Foto: José Luis Rodríguez «KatoKungfú»

El ex campeón de TNT se lanzó en un Coffin Drop desde lo alto de una columna, en una de las imágenes más espectaculares de la noche. La respuesta de Castagnoli fue igualmente salvaje: un Gorilla Press desde el ring hasta la mesa de comentaristas, que arrancó la ovación de los presentes. Pese a todo, Darby siempre encontró la manera de regresar, aplicando sumisiones y ataques aéreos para contrarrestar la fuerza bruta de su rival.

El clímax llegó con un Código rojo y dos Coffin Drop consecutivos, que le dieron a Allin la victoria tras una batalla bastante violenta.

La celebración no duró mucho, ya que los Death Riders aparecieron para atacarlo, aunque Allin logró repelerlos y escapar, dejando en claro que su objetivo sigue intacto: obligar a Moxley a aceptar una lucha frente a frente.

AEW Dynamite 27 de agosto 2025 | Foto: José Luis Rodríguez «KatoKungfú»
LA LUCHA SIGUE...
