United Empire retuvo el Campeonato de Parejas de NJPW Strong

El equipo de United Empire, integrado por TJP y Templario, logró una importante victoria al retener el Campeonato de Parejas de NJPW Strong frente a la peligrosa dupla de Los Villanos: Hijo del Villano III y Villano III Jr.

El combate fue un verdadero choque de estilos. Los Villanos, herederos de una de las dinastías más emblemáticas de la lucha libre mexicana, llegaron con la firme intención de arrebatar los cinturones, desplegando un ataque agresivo y coordinado que por momentos puso contra las cuerdas a los campeones.

Sin embargo, la experiencia de TJP y la fuerza de Templario marcaron la diferencia. Desde que ganaron los títulos el 9 de mayo de 2025 en el evento Resurgence en Ontario, California, ambos gladiadores han consolidado su química como equipo, combinando técnica, agilidad y estrategia. El desenlace llegó cuando TJP conectó su característico “Mamba Splash”, seguido de una maniobra conjunta con Templario que selló el triunfo.

Con esta defensa, United Empire suma más de 100 días como campeones y se consolida como una de las parejas más dominantes de NJPW Strong, confirmando que su reinado está lejos de llegar a su fin.