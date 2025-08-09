Mike “Speedball” Bailey busca hacer historia en el Grand Prix del CMLL

Con el Grand Prix Internacional del CMLL a la vuelta de la esquina, el canadiense Mike “Speedball” Bailey se declaró listo para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su carrera. El próximo 29 de agosto, en la Arena México, Bailey intentará convertirse en el primer luchador francocanadiense en conquistar la codiciada copa.

“No puedo ser el primer canadiense en ganar el Grand Prix, pero sí el primer quebequense. Soy de Quebec, el francés es mi lengua materna, y quiero poner en alto a mi región”, señaló el gladiador.

► Un nuevo capítulo para el legado canadiense

La historia del Grand Prix ya tiene páginas escritas por luchadores de Canadá. Steel, de Ontario, se coronó en 1997, mientras que Michael Elgin, de Toronto, repitió la hazaña en 2018. Sin embargo, ambos representan a la región anglófona del país, algo que Bailey quiere cambiar.

“Culturalmente soy distinto, y quiero demostrarlo en el ring”, afirmó el también especialista en lucha en parejas.

► Preparación sin descanso para el Grand Prix

Pese a una agenda que lo lleva por empresas internacionales como AEW, NJPW, MLW y RevPro, Bailey asegura que no hay pretextos cuando se trata de preparación.

“En la lucha libre no hay temporada baja. Entreno todo el año. Este torneo representa mucho, y estoy completamente enfocado”, dijo.

Su estrategia incluye el análisis de ediciones pasadas para comprender el ritmo y la intensidad del certamen. Además, destacó el valor cultural de la lucha libre mexicana:

“En otros países es un espectáculo, pero en México es parte de la cultura. Por eso es un honor participar”.

► Motivado por el público mexicano

Bailey ya ha sentido el respaldo de la afición nacional. “Hace unas semanas estuve en la Arena México durante un evento de AEW y algunas personas me reconocieron en la calle. Me tomé fotos, hablé con fans. Es un país que valora profundamente a los luchadores”, recordó.

El 29 de agosto, Mike “Speedball” Bailey tendrá la oportunidad de dejar su nombre grabado en la historia de la lucha libre mexicana.