Brodido se presentará en la Arena México

El próximo 12 de septiembre de 2025, la mítica Arena México vivirá una velada especial con la presentación de los actuales Campeones Mundiales de Parejas de AEW, Bandido y Brody King, conocidos como Brodido, dentro de la función del Viernes Espectacular.

La dupla se coronó el pasado 24 de agosto en el evento AEW x NJPW Forbidden Door 2025, celebrado en el O2 Arena de Londres. En un combate de triple amenaza, derrotaron a The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) y a FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Con la ayuda indirecta de una intervención de Ricochet y Gates of Agony, Brodido capitalizó el momento para obtener la cuenta definitiva sobre Dax Harwood, logrando su primer reinado como pareja.

Hasta ahora, el CMLL no ha confirmado si los títulos de AEW estarán en juego en la “Catedral de la Lucha Libre”. Entre las posibilidades está un duelo contra los campeones de parejas del CMLL, Ángel de Oro y Niebla Roja, o bien una lucha de exhibición que resalte su condición de campeones internacionales.

►Bandido regresará a la Arena México

El regreso de Bandido a la Arena México añade un ingrediente especial, pues ha dejado una buena impresión en el CMLL. Su última aparición fue en junio de 2025, cuando enfrentó a Místico en un mano a mano de alto nivel.