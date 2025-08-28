DDP fue hospitalizado tras un ataque cardiaco

Diamond Dallas Page es un miembro del Salón de la Fama WWE desde el 2017 y tuvo una gran carrera en el ring, a pesar de no haber entrado en la industria de la lucha libre profesional hasta después de los 30 años. A pesar de su inicio tardío, Page logró convertirse en una de las estrellas más memorables de la WCW en la década de 1990, y se mantuvo así hasta la extinción de dicha compañía. En los últimos años ha realizado apariciones esporádicas tanto en AEW como en WWE.

► DDP tuvo fibrilación auricular

Mientras disfrutaba de su tranquilo retiro, Diamond Dallas Page, reveló en sus redes sociales que fue hospitalizado tras sufrir un aterrador episodio de fibrilación auricular, lo que marca la segunda vez en tres años que lidia con esta afección. En un video grabado desde su cama de hospital, DDP se veía tranquilo y alerta, incluso estirándose momentos después de someterse con éxito a una cardioversión, un procedimiento utilizado para restablecer el ritmo cardíaco normal; sin embargo, dejó un importante mensaje a sus fanáticos, en especial a los adultos mayores y los atletas.

«Minutos después de despertarme de una cardioversión exitosa, vuelvo a estirarme. Mi esposa Payge McMahon me pregunta: «¿Puedes descansar las 24 horas?» 🤪

La semana pasada, tuve fibrilación auricular. Normalmente uso un monitor cardíaco cuando entreno, pero por alguna razón no lo hice hoy. Me exigí demasiado, me sentí fuera de lugar, mareado y con el corazón acelerado… y bueno, aquí estamos…

Esta es la segunda vez que tengo fibrilación auricular (latidos cardíacos irregulares) en los últimos tres años. Me harán una ablación cardíaca el mes que viene y debería estar bien.

Nunca más dejaré de usar un monitor cardíaco o un reloj Apple al hacer ejercicio. ¡Te lo prometo, Payge 🙏🏼!. Si tiene más de 50 años o tiene el corazón ligeramente agrandado, ¡también debería usar un monitor cardíaco!«

La salud ha sido fundamental para Page desde que se retiró, y con su programa de Yoga DDP (DDPY) ha ayudado a innumerables luchadores y atletas a gestionar lesiones, desintoxicarse y reconstruir sus vidas. Ahora vivió un susto, pero ya se encuentra mejor y deja un importante mensaje para todos aquellos que ya pasen el medio siglo de vida.