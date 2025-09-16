El 92 Aniversario del CMLL podrá verse en TrillerTV

Este fin de semana hay una buena ristra de eventos programados en el mundo luchístico, pero por encima de todos se sitúa el tradicional show de aniversario del CMLL, promotora que celebrará su nonagésimo segundo cumpleaños bajo un momento de enorme candencia internacional. 

Y por ello, parece lógico el siguiente anuncio de TrillerTV

«[…] El 92 Aniversario del CMLL se emitirá en directo ESTE VIERNES en inglés y español a través de TrillerTV PPV»

No obstante, las funciones especiales del CMLL ya podían verse en directo a través de su canal de YouTube, mediante suscripción «Fan Leyenda», por un precio de $34,99 al mes. Con la opción de TrillerTV, el desembolso, según detalla la plataforma, se queda en los $19.99, pero únicamente para comprar el evento. 

© Consejo Mundial de Lucha Libre

 

► Cartel del 92 Aniversario del CMLL

Les recuerdo todo lo anunciado hasta el momento para el 92 Aniversario del CMLL. 

 

Rafael Indi

