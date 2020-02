Matt Riddle envía un hilarante mensaje de apoyo a Goldberg antes de Super ShowDown

Eventualmente, es de suponer que WWE sacará tajada de lo que sí sabemos a ciencia cierta es un conflicto real. Matt Riddle lleva tiempo buscándole las cosquillas a Goldberg, desde que hace tres años el ex-MMA afirmara que «The Myth» no sabía luchar, poco antes del duelo que este disputó contra Brock Lesnar en WrestleMania 33.

Pero tal vez con lo que no contaba Riddle es que acabaría siendo compañero de trabajo de Goldberg. Y era de esperar que las chispas saltaran, cuando el propio «Original Bro» reveló que el hombre del Jackhammer se le acercó entre bastidores de SummerSlam 2019 para advertirle de que dejara de mencionarlo, después de burlarse de su desempeño un par de meses atrás en Super ShowDown. Palabras que parece no han hecho que el obstinado Riddle cambie de opinión.

Aunque cabe decir que el tema de marras volvió a ponerlo sobre la mesa Goldberg, no Riddle, cuando el veterano hizo este comentario acerca del conflicto que ambos mantienen.

Riddle es como un moco atrapado en tu nariz; es molesto y no se irá. No tiene influencia en la vida de Goldberg. Punto. Fin de la historia. Es el negocio de la lucha libre y, a veces, cuando estás en público puedes encontrarte con un antiguo enemigo y nunca puedes saber cómo resultará la situación. Es lo que es, y no estamos de acuerdo.