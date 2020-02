Posible cartel de WrestleMania 36 tras los últimos cambios reportados

Habíamos empezado a trazar ya casi todo el menú de WrestleMania 36, cuando se reportó que ni Goldberg ni Triple H competirán en el magno evento y que las mujeres protagonizarían seis combates. Sin embargo, ayer nos sorprendió este reporte publicado por Dave Meltzer.

Los únicos dos encuentros que había escritos previamente y que habrían cambiado, porque no sé si es un cambio del 100%, son los de Bray Wyatt vs. Roman Reigns y John Cena vs. Elias. Pero creo que hay alrededor de 5 o 6 encuentros que han cambiado […]

Diría que cada encuentro del lado de SmackDown va a cambiar, o está a punto de cambiar. No creo que haya uno que sea fijo en lo que respecta a WrestleMania […]