Más acerca de si el conflicto Brock Lesnar-Matt Riddle es legítimo o una historia

Según Ryan Satin, entre bastidores de Royal Rumble 2020 Brock Lesnar, básicamente, instó a Matt Riddle a que no volviera a mencionarlo en entrevistas o redes sociales de cara a una futura lucha de retiro, ya que a juicio del actual Campeón WWE, «nunca» trabajarían juntos. Pero la compañía McMahon, cuando todo parecía un conflicto interno no demasiado agradable de airear, decidió darle continuidad publicando unas declaraciones de «The Original Bro» tras su participación en la campal varonil.

De verdad quería ponerle las manos encima… de verdad quería ponerle las manos encima a Brock. Lo vi lanzando a todo el mundo fuera del ring. No me importa lo que él diga o lo que cualquier otro diga. No me importa si quiere el combate o no, voy a conseguirlo. No me importa. No depende de él.

No me gusta que me digan que no, especialmente cuando uno trabaja tan duro como yo. Confíen en mí. Les garantizo que le pondré las manos encima y haré que ese combate ocurra y acabaré con su carrera. Acabaré con su carrera. Lo prometo.