La superestrella y actual Campeón de parejas NXT, Matt Riddle, tuvo la oportunidad de verse las caras entre bastidores con Bill Goldberg durante SummerSlam 2019, y aunque el miembro del Salón de la Fama de WWE dijo no .saber quién es Riddle, la situación real es que ambos tuvieron una breve conversación.

Matt Riddle ha aparecido en los titulares recientemente por hablar sobre Brock Lesnar, y luego Lesnar lo confrontó en persona en Royal Rumble. Pero «La Bestia» no es el único del que Riddle ha hablado porque ha hecho lo mismo con Goldberg en varias ocasiones.

► Goldberg habla sobre Matt Riddle

Riddle criticó a Goldberg por su combate con The Undertaker en Super Showdown y también se burló de Goldberg por haberse desangrado antes de los partidos. A pesar de las múltiples declaraciones, «The Myth» había evitado responderle al «Original Bro», pero finalmente Goldberg habla sobre Matt Riddle en el podcast Total Slam.

«Riddle es como un moco atrapado en tu nariz; es molesto y no se irá. Él no tiene influencia en la vida de Goldberg. Punto. Fin de la historia. Es el negocio de la lucha libre y, a veces, cuando estás en público puedes encontrarte con un antiguo enemigo y nunca puedes saber cómo resultará la situación. Es lo que lo es, y no estamos de acuerdo».

Otra persona con la que Goldberg manifestó no estar de acuerdo es Dolph Ziggler y eso que ambos tuvieron una lucha en SummerSlam, que casi motiva al retiro del «Show off». Sin embargo, solo unas semanas después de eso, los dos tuvieron un altercado en Las Vegas que quizás prvocaría otro combate.

Goldberg habló sobre esa confrontación y la posibilidad de otro encuentro con Ziggler.

«No tengo ningún problema con el Sr. Ziggler. Solo me llevó un minuto y medio derrotarlo la última vez, así que no creo que incluso piense que puede vencerme. Entonces, no sé lo que quiere«.