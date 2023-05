Matt Cardona reta a Kanye West: “No tengas miedo”

Kevin Bennett en ESW Brawlfest 2023, Joshua Bishop en AIW Damn!, Los Macizos en GCW Into The Light… Estos son solo las últimas tres luchas de Matt Cardona, todas ellas ante oponentes distintos en promociones independientes diferentes en también tres ciudades y estados. El que fuera una Superestrella de la WWE realmente popular lleva varios años conquistando la escena indie hasta convertirse en uno de sus luchadores más exitosos, reconocibles y odiados. En la actualidad se llama a sí mismo el Dios Independiente.

Este sorprendente triunfo que ha alcanzado se debe en parte a que está dispuesto a trabajar con todos en todos los sitios. E incluso con quienes no están dentro de la lucha libre profesional, como es el caso del rapero Kanye West. Obviamente, ese combate no va a suceder, primero porque si este tuviera interés en los encordados probablemente buscaría trabajar en el imperio McMahon, y segundo porque en realidad nunca ha mostrado que lo tenga. Aún así, Matt Cardona aprovechó un reciente atuendo suyo para desafiarlo a un enfrentamiento:

Kanye is wearing kickpads now?! He looks like an Indy worker now. Is he coming after THE INDY GOD?! Be a man Kanye..c’mon don’t be scared…you’re running from Broski…that’s what I heard!!! pic.twitter.com/XQBSVdGKD1

— Matt Cardona (@TheMattCardona) May 14, 2023