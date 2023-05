“No voy a volver a, ya sabes, solo estar en el programa. Nunca volvería solo por volver. He estado en el elenco. Yo estaba allí. Fui muy afortunado por mi tiempo allí. Pasé más de una década allí. Ya hice todo el asunto de no ser más que un tipo en el elenco. No tengo ganas de volver a hacer eso. Si voy a estar allí, quiero importar. Y creo que probé en los últimos tres años que soy más que capaz de defenderme. Y si alguna vez vuelvo a tener esa oportunidad, creo que se lo demostraré al mundo”.

Hablando recientemente en Heated Shenanigans, Matt Cardona ponía en claro su condición para volver a la WWE. Y también apuntaba a que le gustaría trabajar con Cody Rhodes por la historia que comparten.

> Matt Cardona quiere trabajar con Cody Rhodes

“No sé cuál sería mi primer historia de regreso, pero hay muchos muchachos con los que me gustaría entrar al ring. Cody Rhodes es uno de ellos. Hay una historia que es más que una historia de lucha libre. Una historia de vida real, y creo que eso es lo que hace que la lucha libre sea más especial, es cuando hay ese elemento de realismo detrás, como: ‘¿Es esto real? ¿No lo es?’. Cuando tienes la pregunta, creo que es cuando la lucha libre está en su mejor momento. Además, él está en la cima, ¿verdad?“.

Ciertamente, sería interesante que Matt Cardona volviera a la WWE con su personaje actual de Dios Indie, siendo totalmente rudo, e intentando triunfar como Superestrella como nunca pudo hacerlo en el pasado. Y quizá suceda, él mismo se ha encargado de seguir hablando de ello, así que veremos si próximamente tenemos novedades en este sentido.