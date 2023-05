Bully Ray daría nuevo título de WWE a Roman Reigns

Roman Reigns no está luchando actualmente por el nuevo Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. En Night of Champions, Seth Rollins enfrentará a Austin Theory, AJ Styles, Bobby Lashley, Edge, Rey Mysterio o Sheamus, el que salga victorioso este viernes en SmackDown en las luchas que se lleven a cabo, como ocurrió esta pasada noche en Raw. Uno de estos siete luchadores será el primer dueño del recién presentado título. Si dependiera de quien escribe estas líneas, el cinturón sería para el Guerrero Celta.

Es más, el motivo de esta nueva corona es tener un monarca mundial en la marca roja que además esté habitualmente en la programación, al contrario que el Jefe Tribal, que trabajará en la azul y ni aparece en los programas ni defiende el cetro en los Eventos Premium en Vivo con regularidad. Sería un sinsentido que Roman Reigns lo ganara. Además de ridículo, si se le pregunta a quien está escribiendo. No obstante, eso es lo que haría Bully Ray si dependiera de él. El miembro del Salón de la Fama de WWE lo dijo en redes sociales respondiendo a la misma compañía:

The only correct answer is Roman Reigns ☝🏽 https://t.co/vu2BLZJqsw — Bully Ray (@bullyray5150) May 8, 2023

De hecho, es que el luchador de IMPACT no valora otras opciones, únicamente señala al samoano como la correcta. Quizá se olvida de que la grandeza de Roman Reigns no aumentaría con ese título, ni siquiera lo está haciendo actualmente, pues no está defendiendo el suyo con garra, con voluntad, con esfuerzo, solo lo hace porque The Usos y Solo Sikoa lo ayudan, si no hubiera perdido hace mucho tiempo. No existe ninguna grandeza en lo que está haciendo Roman Reigns, lamentablemente, pues WWE está poniendo todo en él absolutamente para nada.

¿Estás de acuerdo con Bully Ray?