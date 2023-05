El camino a NXT Battleground ya ha iniciado y las rivalidades e historia se han estado alineando de cara a este evento que se llevará a cabo a finales de este mes de mayo. Precisamente, el episodio de NXT de este martes tendrá algunas implicaciones para el evento, ya que se dará inicio al torneo para encontrar a la nueva Campeona NXT luego de que Indi Hartwell dejara vacante el título, y además, Bron Breakker se enfrentará ante Trick Williams, prometiéndole que lo partirá en dos, lo cual podría dejarlo fuera de acción para el evento premium.

Aunque ya habían algunos encuentros programados para el episodio de NXT de este martes, y poco se sabía en relación al torneo que definirá a la nueva Campeona NXT en Battleground, finalmente conocimos a las posibles sucesoras de Indi Hartwell.

La cuenta oficial de WWE NXT en Twitter anunció a quiénes serán las ocho participantes al Campeonato Femenil NXT, en un torneo que iniciará durante el episodio de este martes, y que culminará con las finalistas enfrentándose en NXT Battleground. Los enfrentamientos también quedaron definidos.

As revealed by @985TheSportsHub, here is the tournament bracket to crown a new #WWENXT Women's Champion with the final match taking place at #NXTBattleground on May 28th. pic.twitter.com/l7ea4ItZ4j

— WWE NXT (@WWENXT) May 9, 2023