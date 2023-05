Baron Corbin quiere volver a ser el Lobo Solitario

Baron Corbin no está haciendo demasiado actualmente en la WWE. No fue capaz de desarrollar un personaje potente después de aquellla etapa como un perdedor. Fue interesante al comienzo su personaje de millonario pero no terminó de funcionar. Tampoco su alianza con JBL, que acabó de la noche a la mañana sin que nadie vaya a acordarse de nada de lo que ambos hicieron juntos. Y que sepamos en Súper Luchas no existe ningún plan concreto para él. Aún habiendo roto su racha de derrotas recientemente en un house show en París.

> Baron Corbin quiere volver al pasado

Aunque él sí que tiene una idea, como señalaba recientemente en Catch Club: volver a ser el Lobo Solitario. Este fue el personaje con el que trabajó en NXT y ascendió al elenco principal, antes de ser Constable Corbin o King Corbin.

“Lobo Solitario, ese era mi personaje. Rock and roll, anduve en moto, estoy tatuado, vivo ese estilo de vida. Ese era un personaje natural para mí. Luego, asumir el papel de Constable fue un gran cambio. Tuve que pasar de ser un tipo conocido por ser atlético y luchador, y realmente tenía que dominar las promos. Tuve que abrir Raw con un monólogo de seis minutos. Eso es difícil de hacer.

“Realmente tuve que aprender eso, así que me encantó la fase de Constable porque me hizo sentir extremadamente cómodo con un micrófono frente a la audiencia para transmitir emociones, para transmitir cualquier historia que estoy tratando de contarles a estas personas, y poner esa emoción detrás.

“Me encanta el personaje de King Corbin: Me parecía muy divertido. Esa fue la primera vez que realmente me sentí bien: ‘Me estoy poniendo un atuendo y me estoy convirtiendo en un personaje’. Tenía la corona, tenía el abrigo grande y la forma en que me portaba”.

¿Te gustaría que volviera el Lobo Solitario?