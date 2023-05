WWE tendría grandes planes para The Way en RAW

The Way estaba compuesto por Johnny Gargano, Candice LeRae, Indi Hartwell, Austin Theory y Dexter Lumis y tuvieron una buena carrera en NXT hace un par de años. Después de repetidas insinuaciones durante un tiempo, The Way finalmente se reunió en el reciente Monday Night RAW, luego de que Indi Hartwell resultara seleccionada en el último WWE Draft, y tuvieron una breve interacción con Chelsea Green y Sonya Deville. En teoría, solo falta Austin Theory, pero él actualmente se encuentra en SmackDown y su carrera está impulsándose de otra manera.

Evidentemente, la reunión de The Way hizo felices a muchos fanáticos, en especial a quienes siguen NXT, y tras su reunión en Raw, podríamos estar ante grandes planes para el grupo.

Según un informe de WKRD Wrestling en su cuenta de Twitter, WWE tiene grandes planes para The Way, y Triple H estaría detrás de dichos planes, considerando que ya trabajó con ellos en NXT.

As promised last week, The Way have officially reunited on tonight’s #WWERaw.

Triple H and company have big plans for all of those involved. https://t.co/yiNNLCex9M

— WRKD Wrestling (@WRKDWrestling) May 9, 2023