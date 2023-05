Backlash, mejor que WrestleMania, según Mark Henry

Busted Open Radio es uno de los podcast más interesantes para cualquier fanático de la lucha libre profesional pues si bien cubre un gran abanico de temas en él suelen hablar Bully Ray, Tommy Dreamer o Mark Henry sobre todo tipo de cuestiones relativas a sus carreras, la historia de los encordados o la actualidad de la industria. En el episodio más reciente, el mismo Hombre Más Fuerte del Mundo se deshacía en elogios hacia Bad Bunny por Backlash 2023 mientras Ray apuntaba que Zelina Vega debió vencer a Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown.

“Bad Bunny es el más grande, el absoluto, sin comparación en absoluto, el más grande luchador celebridad de todos los tiempos. No hay nadie cerca. Lawrence Taylor está ahí, Pat McAfee hizo un gran trabajo. Pero Bad Bunny está en otro nivel […]“.

En una espectacular noche @sanbenito impresionó a todos y se llevó la victoria en contra de @ArcherOfInfamy, El Linaje está lleno de problemas, @CodyRhodes y @BrockLesnar se dieron con todo y más‼️💥😱 Revive #WWEBacklash con los relatos de @JerrySotoNarra y @MarceloAtWWE 🎙 pic.twitter.com/qV36pQMK7x — WWE Español (@wweespanol) May 7, 2023

> Backlash, mejor que WrestleMania

Continuando tanto con el programa como con el Evento Premium en Vivo de la WWE y Mark Henry nos hacemos eco ahora de la comparación que estuvo realizando entre Backlash y WrestleMania 39. El magno show realizado el mes pasado dejó opiniones muy diversas en cuanto a la calidad general que ofreció. Aunque la mayoría de los comentarios se enfocaron en la derrota de Cody Rhodes ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible. Ahora, el All Elite afirma, haciendo referencia también a la lucha entre el American Nightmare y el Jefe Tribal:

“La acción luchística en Backlash fue mejor que la acción luchística en WrestleMania [39], menos el evento principal”.

Aquí cada cual tendrá su opinión. Realmente no existe una manera de medir, más allá de la propia de cada uno, la calidad de un evento, o de un combate, es como medir la calidad de una película, no existe porque no son una ciencia, así que, como depende del gusto particular, todos siempre tienen razón.

¿Estás de acuerdo con Mark Henry?