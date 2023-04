Baron Corbin pone fin a su mala racha en París

Durante el año pasado, JBL tomó a Baron Corbin bajo su ala, y esta asociación había empezado de buena manera; sin embargo, eventualmente los resultados no acompañaron a este último, y tras una reciente derrota contra Dexter Lumis, el miembro del Salón de la Fama WWE decidió ponerle fin a su sociedad con Corbin, quien seguía acumulando derrotas en sus siguientes presentaciones, sin formar parte de una historia importante últimamente.

A pesar de su escasa participación durante los últimos meses, Baron Corbin será elegible en el Draft este lunes y formó parte de la delegación de Superestrellas de Raw que participa en la gira europea por el Reino Unido y Francia.

Precisamente, este sábado Baron Corbin fue parte de un evento en vivo que se realizó en la ciudad de Paris, donde se enfrentó a Rick Boogs. Lo extraño fue el hecho de que, a pesar de ser el rudo, fue uno de los más ovacionados por el publico francés, y probablemente eso lo motivó para obrener una victoria, que sería la primera que consigue en este 2023, poniendo fin a una racha de 30 derrotas consecutivas (incluyendo batallas campales y el Royal Rumble), que data desde noviembre del año pasado según recogimos la información de Cagematch.

El que hasta hace poco era el «Dios de la lucha libre moderna» reaccionó ante esta situación en su cuenta de Twitter cuando dieron cuenta de que su racha negativa llegó a su final.

Tonight was wild! Like I said I’ll never forget it! https://t.co/ZGu7XENEgn

— Corbin (@BaronCorbinWWE) April 29, 2023