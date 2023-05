Matt Cardona solo volvería a WWE con una garantía

“Entonces, cuando me despidieron de la WWE, desde ese día, mi objetivo no ha sido: oh, ¿qué puedo hacer para volver? ¿Qué debo hacer para impresionarlos y volver? No, ese no es mi objetivo. Pero estaría mintiendo si dijera que nunca más quiero luchar en el Madison Square Garden, o que nunca más quiero tener un momento de WrestleMania. Por supuesto que sí. Entonces, ¿Matt Cardona alguna vez se irá a casa? Creo que eventualmente, pero no como Zack Ryder, porque Zack Ryder está muerto”. Esto decía Matt Cardona en marzo.

> La condición de Matt Cardona para volver a WWE

Continuando con estas palabras, podemos entender que Matt Cardona solo volvería a la WWE si le permiten seguir siendo quien es en la actualidad. Pero en realidad esa no es la única condición que tendría en caso de que existiera una conversación para volver, lo cual, que sepamos, todavía no ha ocurrido. Como explicaba recientemente en Heated Shenanigans, el autoproclamado Dios Independiente desearía volver con un rol estelar. Señala que ha demostrado de lo que es capaz y que únicamente aceptaría un regreso si lo ponen en los primeros puestos

“No voy a volver a, ya sabes, solo estar en el programa. Nunca volvería solo por volver. He estado en el elenco. Yo estaba allí. Fui muy afortunado por mi tiempo allí. Pasé más de una década allí. Ya hice todo el asunto de no ser más que un tipo en el elenco. No tengo ganas de volver a hacer eso. Si voy a estar allí, quiero importar. Y creo que probé en los últimos tres años que soy más que capaz de defenderme. Y si alguna vez vuelvo a tener esa oportunidad, creo que se lo demostraré al mundo”.

¿Te gustaría que Matt Cardona volviera a WWE?