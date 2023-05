A sus 25 años, Gigi Dolin es una de las luchadoras más interesantes de NXT en estos momentos. Lamentablemente para ella, y para Jacy Jayne, WWE despidió a Mandy Rose, quien las estaba guiando no solo en la marca amarilla sino que presumiblemente iba a hacerlo también en el elenco estelar. Desde entonces, se separaron y cada una está intentando buscar su hueco, aunque salió un poco mejor Jayne; por ejemplo, la semana pasada venció a Dolin en un mano a mano en televisión. Aún así, las dos son muy prometedoras.

> Gigi Dolin contesta a haters

Dicho esto, Gigi Dolin es también realmente hermosa, aunque esto es subjetivo. No obstante, como todas las luchadoras de la compañía, tiene a haters intentando que se averguence de su cuerpo. Obviamente, quienes intentan avergonzar a otras personas es porque ellos mismos sienten vergüenza. Pero dejemos esto a un lado pues alguien que anda insultando a los demás en redes sociales tampoco lo va a entender. No tiene la capacidad de pensar. Nos enfocamos en la respuesta que la guerrera quiso dedicarles a estos idiotas.

«En lo que respecta a cualquiera que sea negativo, no vivo mi vida por ti. No tomo decisiones todos los días preguntándome qué pensarás al respecto. Mi cuerpo no es propiedad pública que tiene que ser moldeado a tu gusto y preferencia. Hay muchos tipos de cuerpos, luchas, personalidades, solteros, morales e intereses. Ve a buscar lo que te interesa y deja de pensar que me importa saber tu granito de arena sobre mí y mi vida. Gracias. Los quiero a todos».

