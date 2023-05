La hija de Earl Hebner se une a AEW como réferi

Earl Hebner es uno de los réferis más recordados de la lucha libre profesional. En la actualidad está retirado después de haber trabajado brevemente en IMPACT tras dos años haciéndolo en AEW. Todos se acordarán de él como el árbitro de la infame Traición de Montreal. Aunque su carrera se extiende mucho más allá tanto hacia el pasado como hacia el presente. Se inició en el negocio en Jim Crockett Promotions a principios de los 80 para en 1988 unirse a la WWE, donde se convertiría en su principal juez de luchas. En los 2000 sería despedido y encontraría su nueva casa en TNA, hasta 2018. Desde entonces y hasta su firma como All Elite en 2021 trabajó como independiente, así como en All In o el 70 aniversario de la NWA.

> Katie Hebner es All Elite

Pero ahora no se trata de él sino de su hija, Katie Hebner. De ella no sabemos nada pero pronto lo haremos pues su padre confirma en Stories with Brisco and Bradshaw que va a comenzar a trabajar en AEW. Informa de que viajará a Florida para arbitrar algunos combates en las próximas grabaciones para televisión. Es importante señalar que en realidad Katie quería ser luchadora pero un hueso roto en su espalda hizo imposible que realmente emprendiera una carrera en este sentido más allá de sus clases y una lucha en la Nightmare Factory hace dos años.

“Para empezar, quería que ella fuera árbitro, pero todos quieren hacer lo suyo. Está bien para mí, lo que sea que ella quiera [hacer], lo que la haga feliz. Entonces, si funciona, tendremos otro Hebner en el negocio”.

