Según Eric Bischoff, Hulk Hogan y Sting pensaban que la división crucero de WCW hundiría a la empresa de Ted Turner. Mientras, Ricky Santana aseguró en 2020 que aquellos «cruiserweights» propiciaban los mejores ratings cada semana.

Puede decirse que todos, Hogan, Sting y Santana, estaban equivocados. Ni la caída de WCW puede achacarse a los cruceros, ni estos eran la mayor atracción de audiencia. Pero su introducción sí que propició, poco a poco, que el estilo luchístico predominante en los Estados Unidos tuviera más en cuenta la calidad «in-ring» y, diría que, por encima de todo, estimara el arte del pancracio mexicano.

Claro que, tampoco puede darse crédito únicamente a Eddie Guerrero y Cía en esa transformación, pues esta ya tuvo sus adalides años atrás: desde Ricky Steamboat a Dynamite Kid, pasando por Bret Hart o Shawn Michaels. Y precisamente la rivalidad que «The Hitman» y «The Showstopper» mantuvieron en los 90 fue tema de discusión en reciente entrega del podcast ‘What Happened When’.

Allí, Tony Schiavone fue preguntado por si la serie de luchas entre Hart y Michaels tuvo mayor impacto en la industria yanqui que la división crucero de WCW. He aquí la respuesta del veterano comentarista.

We need more WCW Cruiserweights pic.twitter.com/mb9wL2USeV