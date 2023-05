La profecía de Tony Schiavone sobre AEW All In

¿Quién dijo miedo? Tony Khan se lanzó a la piscina cuando expuso que AEW All In no tendría lugar sobre la Wembley Arena, sino sobre el mismísimo Wembley Stadium a plena capacidad. Aunque tal vez la piscina estaba más llena de lo que muchos creían.

Ayer, tras apenas 32 horas de preventa, All In ya había propiciado 43 mil boletos, rompiendo con todas las previsiones, incluidas las de este autor que aquí escribe. Todo, sin ningún combate anunciado todavía y a casi cuatro meses vista.

Hoy se ha abierto la última jornada de preventa y Khan, en recientísima actualización, revela que la cifra alcanza ya los 50 mil.

Thanks to the amazing support from our fans, #AEWAllIn London @wembleystadium just hit 50,000 tickets sold for £5.2M ($6.5M)!Remarkably all 50k tickets sold have been in the pre-sale!

The general ticket on-sale begins TOMORROW, with great seats opening up!https://t.co/AcHw5kLnSr — Tony Khan (@TonyKhan) May 4, 2023

Véase, en la preventa, AEW ha conseguido despachar más de la mitad del aforo del Wembley Stadium. Nadie descarta un «sold out».

► Los nuevos recuerdos de Tony Schiavone

No es un servidor gustoso de comparativas, pero como señaló mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, AEW All In ya ha superado en asistencia de público al mayor show producido por WCW, cuando 41.412 personas atestaron el Georgia Dome de Atlanta (Georgia, EEUU) para el Nitro del 06-07-1998. Hasta ayer, el evento con más poder de convocatoria producido por una empresa ajena a WWE sobre suelo estadounidense.

Y durante el último episodio del podcast ‘What Happened When‘, Tony Schiavone pareció presagiar tal reescritura de la historia.

«Podría ser el show con mayor asistencia del que he sido parte. Soy prudente respecto a pensar en 90 mil. Veremos cuál es el número de boletos, tú sabes, después del viernes. «Será algo distinto a todo lo que ha hecho AEW y creo que puedo decir que todos estamos bastante entusiasmados por ello».