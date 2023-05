Con All In, AEW superará la entrada más grande de WCW

La preventa de AEW para All In fue todo un éxito, la cual alcanzó a superar las 36,000 entradas ya aseguradas para el evento que se realizará en el Estadio de Wembley, en Inglaterra.

Como ya lo informamos, Tony Khan publicó este número de boletos vendidos, lo que sin duda es un gran avance, para un recinto que tiene capacidad para cerca de 100,000 personas.

Cabe destacar que AEW no ha anunciado ninguna lucha para esa noche, por lo que se desconoce qué podría estar presentando esa noche, pero pese a eso, la respuesta de los fans ha sido increíble.

Today's one of the best days in @AEW history

Thank you to all buying #AEWAllIn tickets today, off to an AMAZING start already

36,000 sold for £3.8M ($4.7M) +

we're only getting started, more great seats are going on-sale!

Let's celebrate TOMORROW on Wednesday Night #AEWDynamite

— Tony Khan (@TonyKhan) May 2, 2023