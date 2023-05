Young Bucks quieren romper un récord con The Usos

No es ningún secreto que The Young Bucks y The Usos quieren verse las caras en el encordado. El problema siempre ha sido que WWE nunca va a permitirlo. En un panorama actual en la lucha libre profesional en que las compañías están cada vez más abiertas a compartir talento y progresar juntas el imperio McMahon sigue cerrado. Es comprensible, pues son la empresa número uno, consideran que no tienen nada que ganar. Y de la misma manera los samoanos tampoco tienen la intención de dejar de ser Superestrellas.

> The Young Bucks retan a The Usos

Aún así, soñar es gratis. Y aunque con la convicción de que jamás va a suceder, seguimos haciéndolo, en especial cuando son los mismos luchadores quienes hablan de ello. Los Uso hace tiempo que no comentan nada pero los Jóvenes Ciervos acaban de hacerlo en su biografía en Twitter. Es bien conocido que los hermanos Jackson utilizan esto para mandar mensajes, habitualmente con la intención de jugar con los fanáticos, y recientemente cambiaron de nuevo su bio para señalar:

«Antes de colgar las botas, nos encantaría luchar contra The Usos solo para ver si podemos romper el récord de superkicks de todos los tiempos«.

Este movimiento de los Bucks llegó después de que los Usos utilizaran unas cuantas superkicks durante su reciente combate en SmackDown:

I could make a 25 minute highlight tape of the Young Bucks hitting moves and not include a single super kick. Meanwhile…. The Usos….. pic.twitter.com/C7xdW7Sax0 — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) April 29, 2023

Imaginemos un WWExAEW: Forbidden Door… Sería espectacular. Veremos si en el futuro se abre un poco la puerta a esta posibilidad. Como suele decirse en la lucha libre profesional, nunca digas nunca.

¿Te gustaría ver a The Young Bucks contra The Usos?