De AEW a WWE: Daniel García desafía a Kevin Owens

AEW tiene tantas cosas buenas que podríamos dedicar un artículo solo a hablar de todas ellas. Una es que permite que sus luchadores trabajen en otras compañías, lo que abre la puerta a que sus estrellas colisionen con las estrellas de NJPW, ROH o IMPACT. Y de la misma manera, que acepten fechas en promociones independientes donde también hacen las delicias de los fanáticos enfrentando a los mejores nombres que se encuentran en estas. Por ejemplo, el pasado fin de semana vimos a Penta el Zero M, Daniel García, Shawn Spears, Miyu Yamashita y Nick Wayne. en Prestige Roseland 5.

> Daniel García desafía a Kevin Owens

Continuando con el integrante de la Jericho Appreciation Society, no solo tiene combates de cuando en cuando en la escena indie sino que sigue desarrollando su carrera en la misma. De hecho, acaba de cumplir un año como Campeón Mundial PWG, una de las organizaciones de más nombre. Lamentablemente, All Elite no tiene la posibilidad de llevar a sus guerreros a luchar contra los de WWE, pues esta empresa no tiene ese deseo. Pero si así fuera, sería interesante ver qué tiene que decir Kevin Owens sobre el éxito de Daniel García en este sentido. Eso mismo se pregunta el joven monarca:

1 year as PWG Champion. Wonder if Kevin got one more package driver left in him. — DG (@GarciaWrestling) May 1, 2023

«Una año como Campeón Mundial PWG. Me pregunto si Kevin todavía tiene un Package Driver dentro de sí«.

Kevin Owens, entonces Kevin Steen, nunca tuvo este cinturón durante tanto tiempo, pero sí en tres ocasiones, las cuales suman 469 días en total. Y además ha sido uno de los luchadores más importantes en trabajar en Pro Wrestling Guerrilla. Y también fue tres veces Campeón Mundial de Parejas PWG.

¿Te gustaría ver a Daniel García contra Kevin Owens?