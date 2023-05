TTT: «Creation 3» Se proclaman nuevos campeones

«Creation 3» fue el nombre de la función especial que Total Triumph Team (TTT) presentó en el Shin-Kiba 1st RING.

► «Creation 3»

Guts Ishijima fue un recio sinodal que puso a pureba a Hashinosuke con quien sostuvo un mano a mano que duró poco más de diez minutos.

Sparky (Akiyori Takizawa, Ryota Nakatsu y SAGAT) se proclamaron nuevos dueños del Campeonato de Tercias Indie Unificado TTT superando a Banana Senga, Koju Takeda y Maya Yukihi quienes cayeron en su primera defensa.

En el turno estelar, Syuou Fujiwara y Takumi Tsukamoto doblegaron a REAL HIPSTAR (Jun Masaoka y Kohei Kinoshita) para apoderarse del Campeonato de Parejas Indie Unificado TTT. Esta fue la tercera vez que Masaola y Kinoshita exponían el título, pero fueron sorprendidos por sus retadores.

Los resultados completos son:

TTT «CREATION 3», 22.04.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 153 Espectadores

1. Shin-Kiba Battle Beginning: Masamune venció a Taisuke Kimura (9:10) con un Schoolboy.

2. Special Six Man Tag Match: Tetsuhiro Kuroda, Masked Mystery y Takuma Joshiba derrotaron a Tsutomu Oosugi, Fuminori Abe y Daichi Kazato (11:39) con un Chokeslam de Mystery sobre Kazato.

3. Reiwa Onigami-gumi Showdown!: Guts Ishijima venció a Hashinosuke (10:30) con un Facebuster.

4. TTT Indie Unified Six Man Tag Team Title: Akiyori Takizawa, Ryota Nakatsu y SAGAT derrotaron a Banana Senga, Maya Yukihi y Koju Takeda (c) (15:01) con un Jorge Clutch de Takizawa sobre Senga – conquistando el título .

5. TTT Indie Unified Tag Team Title: Syuou Fujiwara y Takumi Tsukamoto vencieron a Jun Masaoka y Kohei Kinoshita (c) (17:43) con un Romantic o Tsukinukero! de Fujiwara sobre Kinoshita – conquistando el título