Matt Cardona cree que volverá a la WWE algún día

Después de su salida de la WWE en el 2020, Matt Cardona ha logrado tener éxito en el territorio independiente trabajando para diferentes empresas como GCW, AEW, NWA, Impact y otras más, incluso consiguiendo campeonatos en ellas. Dado el hecho de que su esposa Chelsea Green ya está con WWE, sumado con algunas referencias recientes que el “Broski” ha hecho hacia la compañia, incluyendo el registro de su antiguo nombre Zack Ryder, dan a entender de que el ex Campeón Intercontinental podría hacer un eventual regreso, aunque no hay nada concreto hasta el momento.

► Matt Cardona podría volver a WWE, pero no como Zack Ryder

Desde que Triple H asumió el control creativo de la WWE en julio del año pasado, una veintena de Superestrellas que previamente habían sido despedidas por Vince McMahon han encontrado su camino de regreso, incluyendo Chelsea Green. Esto evidentemente alimenta la posibilidad de que Matt Cardona pueda volver en un futuro.

Precisamente, durante una entrevista reciente con WrestlingInc, Matt Cardona habló sobre la posibilidad de regresar a la WWE, indicando que cree que eventualmente aparecerá allí en el futuro.

“Entonces, cuando me despeidieron de la WWE, desde ese día, mi objetivo no ha sido, oh, ¿qué puedo hacer para volver? ¿Qué debo hacer para impresionar a la gente para que vuelva allí? No, ese no es mi objetivo. Pero estaría mintiendo si dijera que nunca más quiero luchar en el Madison Square Garden, o que nunca más quiero tener un momento de WrestleMania. Por supuesto que sí. Entonces, ¿Matt Cardona alguna vez se irá a casa? Creo que eventualmente, pero no como Zack Ryder, porque Zack Ryder está muerto”.

Matt Cardona ha declarado en su momento que tiene asuntos pendientes en la WWE y espera con ansias su regreso en la empresa, aunque descarta hacerlo con el nombre luchístico que usó cuando hizo su carrera allí. Solo el tiempo dirá si eventualmente el ex Campeón Intercontinental WWE hace su regreso o no.