En las últimas semanas, el rapero Kanye West y el jugador de la NBA Kyrie Irving han hecho comentarios antisemitas contra la comunidad judía que los tienen en el punto de mira de todo el mundo. Por ejemplo, han hecho que «Ye» pierda grandes acuerdos de colaboración con importantes marcas. Pero ambos, aunque tremendamente distanciados, son estrellas y quizá sus declaraciones no tienen el efecto sobre ellos que tendrían sobre otras personas. De todas maneras, eso no los disculpa y tienen tanta culpa de sus palabras como cualquier otro.

Embed from Getty Images

► MJF critica a Kanye West y Kyrie Irving

Entre las muchas críticas que los dos están recibiendo destacamos ahora la de MJF. El luchador judío, actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, les dedicó unas palabras mientras hablaba recientemente en el podcast Pardon My Take. No quiso extenderse demasiado, ni pareció tan enojado como en otras ocasiones, probablemente entendiendo que no va a ir a ningún sitio por mucho que diga pues tanto West como Irving no parecen interesados en cambiar. Seguramente deberían recibir ayuda psicológica pero eso depende exclusivamente de ellos.

“Creo que Kyrie y Kanye son… interesantes. Creo que sus creencias son interesantes, y por interesantes me refiero a que me aburren, y si alguien lo aprueba, creo que eres un gran perdedor”.

«Estaba hablando de nosotros como si fuéramos pequeños trolls escamosos que viven debajo del puente, cuando somos miembros normales y funcionales de la sociedad«.

Lejos de dicha polémica, Maxwell Jacob Friedman está en el mejor momento de su carrera en la lucha libre profesional. Ahora es el número uno de All Elite Wrestling.

¿Qué os parecen las palabra de MJF?

Embed from Getty Images