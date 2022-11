Will Ospreay y su homenaje a Hayabusa

Will Ospreay, el luchador ingles de New Japan Pro Wrestling, sorprendió gratamente a los aficionados que se dieron cita en el Tokyo Ariake Arena, cuando ingresó al ring para el combate semifinal del evento «Historic X-Over» haciendo un homenaje al fallecido luchador Hayabusa.

Al momento de la presentación de Will Ospreay para la lucha semifinal, donde expondría el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, los miembros de United Empire se colocaron al comienzo de la pasarela que conducía hacia el ring, entonces hizo su aparición el luchador inglés, portando un atuendo y máscara de color verde esmeralda del United Empire, pero claramente homenajeando al luchador Hayabusa, lo que provocó una gran aclamación del público presente.

Tras concretar la cuarta defensa de su cetro y conocer que Kenny Omega sería su siguiente retador para Wrestle Kingdom 17, Ospreay dio a conocer más detalles sobre su espectacular presentación.

El tres de marzo se cumplieron seis años del deceso de Hayabusa, quien murió debido a una hemorragia subaracnoidea intracraneal, a los 47 años de edad. Ese día de su aniversario luctuoso Ospreay escribió un Twitter, que compartió con la hija de Hayabusa que decía:

«Algún día quiero actuar en New Japan usando el traje de tu padre, con todo respeto».

.@WillOspreay "HAYABUSA!!!!!"

