El final de la lucha MJF contra Jon Moxley por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW en Full Gear 2022 vio a «The Devil» golpeando a «MOX» con un puño de hierro para después lograr la cuenta de tres y hacerse con el título. Fue doblemente sorprendente de alguna manera ya que el entonces contendiente llevaba semanas diciendo que quería ganarse ser el número uno y terminó haciendo trampas nuevamente mientras que William Regal fue quien le entregó el arma, traicionando a Moxley, así como al Blackpool Combat Club.

Watch #AEWFullGear LIVE on PPV right now 🔗 https://t.co/ufkkXQTkk6 pic.twitter.com/YnqHgrmS3J

Wait, what just happened?

Pero el combate pudo haber llegado a su final de otra manera ya que la compañía Khan tenía otro plan, según explica Dave Meltzer en F4Wonline. Aunque Maxwell Jacob Friedman iba a ganar de todas maneras. De momento, no tenemos demasiados detalles sobre lo que hubiera pasado, pero podría decirse que el enfrentamiento fue tal como debería haber sido. Al menos visto desde el presente. Y veremos cómo sigue la historia porque es de suponer que Jon Moxley va a buscar la revancha. Y verse las caras con William Regal.

“Hubo otro final planteado por varios de los luchadores más influyentes. No sabemos cómo era, aunque supongo que la victoria MJF no era la cuestión, y era solo una forma diferente de llegar allí. Era una forma alternativa de llegar allí. Khan fue contundente acerca de la dirección en la que quería que fuera«.

#AndNEW

Your NEW #AEW World Champion is the Devil himself, @The_MJF 😱

Watch #AEWFullGear on PPV right now

🔗https://t.co/ufkkXQChi6 pic.twitter.com/UFELODSfLQ

— All Elite Wrestling (@AEW) November 20, 2022