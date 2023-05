MJF volvió a luchar en la escena independiente

En 2015, con apenas 18 años, Maxwell Jacob Friedman hizo su debut sobre los rings, haciendo dupla, precisamente, con un luchador también hoy “All Elite”, Bronson. Y Brian Myers y Pat Buck podrán presumir, una vez MJF se consolide como uno de los mejores rudos de las últimas décadas, de que tal acontecimiento se produjo bajo los focos de su promotora, Create A Pro Wrestling (CAP), por entonces recién fundada.

Pero antes de que el nombre de MJF sea leyenda, Myers y Buck pudieron presumir este pasado sábado de contar con el Campeón Mundial AEW en el más reciente show de CAP, titulado, ad hoc, Homecoming. Y “The Devil Himself” no sólo habló, sino que también vio acción entre las doce cuerdas, enfrentando al joven Leo Sparrow —quien había utilizado su latiguillo minutos antes—, al que derrotó.

MJF fue recibido como un ídolo y despedido como tal, luego de dedicar unas palabras de elogio hacia CAP. Por una tarde, “The Devil Himself” dejó de lado su rudeza.

CAP Homecoming, celebrado desde el All Sportz Melville de Melville (New York, EE.UU.), dejó los siguientes resultados.

Last night, CreateAPro put on their biggest show ever

I was honored and privileged to be a part of such a special night



Bronson pushed me to my limit for the past 5 months

I couldn’t have thought of a better way to end it



Thank you Bronson

Thank you CreateAPro#Homecoming pic.twitter.com/8z2TLDffYo