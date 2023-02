Mark Henry: "CM Punk volvería a AEW si yo estuviera al cargo"

CM Punk pudo haber dinamitado el vestidor de AEW, hasta entonces un aparente reino de paz y armonía. Este discurso tal vez suene demasiado parcial e injusto con Punk, pero la realidad es que todos los problemas tras bambalinas de la empresa comenzaron a surgir tras la llegada del “Best in the World”.

Con el paso de los meses, y ya han transcurrido casi seis desde el infame incidente en las postrimerías de All Out, intentamos dilucidar cuánto apoyo “All Elite” conserva Punk. Porque si bien los reportes hablan de que el elenco de AEW rechaza su reaparición, evidentemente algún talento, cuanto menos, querrá concederle una segunda oportunidad. De ahí esa presumible escisión interna.

Sin caer en especulaciones, el nombre más visible es Dax Harwood, quien ha sido bastante vocal vía podcast. Tanto, con una velada defensa de la postura de Punk, que se rumora podría haber provocado su alejamiento de The Elite, quienes, recordemos, ejercen como vicepresidentes ejecutivos de AEW.

Y ahora tenemos confirmación de que también Mark Henry encajaría en un hipotético “Team Punk”. No es la primera vez que “The World’s Strongest Man” hace defensa pública del “straight edge”, y hoy, antes los micrófonos de Busted Open Radio, ofrece una declaraciones que intuyo traerán cola y de paso, nos desvelan a nuevos partidarios del ex Campeón Mundial AEW.

«Si yo estuviera al cargo, volvería. Lo traería de vuelta y que dirigiera al público no una disculpa, sino que diera cuenta de los hechos: ‘Los hombres adultos difieren y se dicen cosas que probablemente no deberían haberse dicho y me arrepiento de haber aireado mis trapos sucios. No ocurrirá otra vez. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. ¿Podemos trabajar juntos y coexistir y mantener una relación laboral? Sí. No dejaré que mis sentimientos, mis inquinas y problemas interfieran en el negocio otra vez, porque al final, lo que importa es el negocio y yo soy el negocio y el negocio es bueno. AEW es mejor conmigo aquí’.