La empresa Freedoms llegó al Shin-Kiba 1st RING con su función denominada “No Pain, No Gain 2023”.

► “No Pain, No Gain 2023”

Masashi Takeda y Rina Yamashita no tuvieron contemplaciones contra E.R.E (Dobunezumi Fukki y Kyu Mogami) y los dominaron en menos de diez minutos. Pero las cosas terminaron mal entre ambos ya que Crazy Kid golpeó a su compañera al finalizar el encuentro.

Brahman Brothers (Brahman Kei y Brahman Shu) enfrentaron a los recios Daisuke Masaoka y Jun Kasai. Al trasladarse las acciones fuera del ring los sorprendió la cuenta. Entonces se decidieron reanudar las acciones donde finalmente Kasai y Masaoka terminaron con la mano en alto.

En el turno principal, Mammoth Sasaki, Takashi Sasaki y Tomoya Hirata se impusieron E.R.E (Drew Parker, Toshiyuki Sakuda y Violento Jack). Tras la lucha, Tomoya Hirata desafió a Violento Jack por el Campeonato Mundial KING of FREEDOM. Simultáneamente, Violento Jack y Drew Parker reclamaron una oportunidad por el Campeonato Mundial de Parejas KING of FREEDOM manos de Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki.

Los resultados completos son:

FREEDOMS “NO PAIN, NO GAIN 2023”, 15.02.2023

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 123 Espectadores

1. sprint to the death ~ Deadly Weapon Death Match: Toru Sugiura vs. Yusaku Ito – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

2. Kamui, Dragon Libre y Takahiro Katori vencieron a Tatsuhito Takaiwa, GENTARO y Rekka (12:41) con un Konin Yoshi Tonic de Libre sobre Rekka.

3. Jun Masaoka y Yuya Susumu derrotaron a Gaia Hox y Axe (12:50) con un Crossface Lock de Susumu sobre Hox.

4. Hardcore Match: Masashi Takeda y Rina Yamashita vencieron a Dobunezumi Fukki y Kyu Mogami (9:54) con un Reverse U Crash de Takeda sobre Fukki.

5. Jun Kasai y Daisuke Masaoka vs. Brahman Shu y Brahman Kei – finalizó en doble conteo fuera (3:16).

5a. Jun Kasai y Daisuke Masaoka derrotaron a Brahman Shu y Brahman Kei (6:40) con un Rolando Paris Super Express de Kasai sobre Kei.

6. Fluorescent Lighttubes Death Match: Mammoth Sasaki, Takashi Sasaki y Tomoya Hirata vencieron a Violento Jack, Drew Parker y Toshiyuki Sakuda (15:18) con un German Suplex Hold de Hirata sobre Sakuda.