La empresa independiente Freedoms celebró “Go Beyond the Limit 2023” su primera función del año en el Tokyo Korakuen Hall.

► “Go Beyond the Limit 2023”

La función tuvo un carácter especial, ya que después de tres años, se levantó la prohibición y los aficionados pudieron apoyar con gritos y aplausos, además de consumir alimentos y bebidas dentro del recinto.

Yuya Susumu reapareció en Freedoms luego de un año; fue el luchador sorpresa que acompañó a Jun Masaoka para imponerse a Kamui y Dragon Libre.

Daisuke Masaoka retornó luego de mes y medio tras recuperarse de una lesión. En su regreso, hizo equipo con Jun Kasai y Toru Sugiura para someter a Masashi Takeda, Rina Yamashita y Yusaku Ito en un Crazy Tornado Death Match.

Mammoth Sasaki y Takashi Sasaki lograron la primera defensa del Campeonato Mundial de Parejas King of FREEDOM respondiendo al reto que hicieron GENTARO y Tatsuhito Takaiwa.

En el turno principal, Violento Jack se proclamó nuevo poseedor del Campeonato Mundial King of Freedom, doblegando a Drew Parker en una intensa refriega donde se le quitó la lona al ring y paneles de vidrio. Fueron casi 21 minutos de batalla sangrienta, que el mexicano finiquitó en casi 21 minutos. De esta forma, Violento Jack dio comienzo con su cuarto reinado, empatando a Jun Kasai como el luchador que más veces ha tenido dicho cinturón; además, puso punto final a un gran reinado de Parker, que tuvo una duración de 157 días.

Los resultados completos son:

FREEDOMS “GO BEYOND THE LIMIT 2023”, 02.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 410 Espectadores

1. Takahiro Katori y Gaia Hox vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (7:03) con un Half Package Driver de Hox sobre Kei.

2. Toshiyuki Sakuta, Dobunezumi Fukki y Kyu Mogami derrotaron a Tomoya Hirata, Leo Isaka y Rekka (8:36) con un X Fu Okami Ika de Mogami sobre Rekka.

3. Jun Masaoka y Yuya Susmu vencieron a Kamui y Dragon Libre (10:02) con un Front Crash de Susumu sobre Libre.

4. Daisuke Masaoka Return Match ~ Ring Madness-Style Tornado Death Match:[/B] Jun Kasai, Toru Sugiura y Daisuke Masaoka derrotaron a Masashi Takeda, Yusaku Ito y Rina Yamashita (15:00) con un Reverse Tiger Driver de Kasai sobre Ito.

5. KING of FREEDOM World Tag Championship: Takashi Sasaki y Mammoth Sasaki (c) vencieron a Tatsuhito Takaiwa y GENTARO (19:34) con un D Geist de Takashi sobre Takaiwa (1st defense) defendiendo el título

6. KING of FREEDOM World Championship ~ Smells like Bloody Spirit No-Canvas Glass Boat + α Death Match: Violento Jack derrotó a Drew Parker (c) (20:38) con un Mexican Stretch – conquistando el título