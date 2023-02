El “Iron Man” de 60 minutos que disputarán MJF y Bryan Danielson en Revolution con el Campeonato Mundial AEW sobre la mesa se vende solo por su atractiva estipulación. Realmente, los Élite no vienen trabajándose demasiado la historia de fondo, tal vez al considerarlo un esfuerzo innecesario.

Aunque anoche, cierto detalle concedió nuevo bombo a la lucha. No sabemos si voluntaria o involuntariamente.

MJF se vio obligado a aparecer por contrato, así que aprovechó para cargar contra Danielson. Y ese detalle que muchos fans apuntan descansa en el hecho de que el Campeón Mundial AEW formuló varias veces el término “best in the world” (“el mejor del mundo”), algo no habitual dentro de su vocabulario desde la forzosa conclusión de su rivalidad con CM Punk, quien hizo suyo tal sobrenombre décadas atrás. Seguidamente, Christopher Daniels también hizo alusión al “nickname” de marras.

► CM Punk, la finita esperanza

Afortunadamente, la incertidumbre acerca del devenir de Punk no se resolverá a mucho tardar. Véase, ocurra lo que ocurra, se sabrá una vez Punk esté recuperado de sus lesiones, antes del verano. Porque sí, Dave Meltzer no descarta una reaparición del “Best in the World” en AEW, si bien cree que la paz se vende muy cara aquí.

«Se ha hecho mucho daño, hace falta arreglar muchas cosas, y no se ha arreglado nada. Para nada. Es algo importante, porque Punk podría volver en dos meses y entonces se tomará una decisión. Será una historia importante».

Por su parte, Punk compartió un vídeo el pasado fin de semana que hace pensar que la reconciliación entre él y medio vestidor de AEW es improbable. No obstante, tal vez algunos tengan la esperanza de que se trate de una maniobra de despiste y realmente Punk tenga ya programado su regreso.