CM Punk acudió a Battle In The Valley y KENTA le dedicó un mensaje

No sólo del KAIRI vs. Mercedes Moné y del Kazuchika Okada vs. Hiroshi Tanahashi vivió Battle In The Valley, la más reciente cita de NJPW, celebrada tras los muros del San José Civic de San José (California). Con un cartel amplio, resultó disfrutable de principio a fin, y hubo cabida para un primer cambio titular antes que el protagonizado por la otrora Sasha Banks.

A sus 41 años, KENTA conquistó un nuevo oro para su palmarés, el Campeonato de Peso Abierto STRONG. Valiéndose, eso sí, de la crucial intervención de Juice Robinson, KENTA se impuso a Fred Rosser, gladiador que llevaba desde mayo de 2022 con esta correa alrededor de su cintura. Un total de 279 días y ocho defensas exitosas que sin duda lo han convertido en el mejor portador hasta ahora de la novel presea, inaugurada allá por abril de 2021.

► Un “fan” de KENTA en Battle In The Valley

No todos los días tiene lugar sobre suelo estadounidense un evento tan notorio de NJPW como Battle In The Valley, y varios luchadores quisieron asistir. Entre ellos, el más popular fue CM Punk, como captaron varios seguidores también presentes.

Y las irónicas casualidades de la vida quisieron que Punk presenciara in situ una victoria titular de KENTA, cuando ambos parecen guardarse desde hace años ciertas tiranteces por el uso del “Best in the World” del Go To Sleep. En teoría sin el permiso de KENTA, creador del movimiento, aunque siempre han existido dudas acerca de la legitimidad del presunto conflicto.

Así que KENTA, muy atento a las redes sociales, quiso recordarnos que no olvida tal asunto.