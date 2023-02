Un tuit de AEW desata especulaciones sobre el futuro de FTR

A priori, se diría que FTR y AEW no han separado sus caminos. Básicamente, considerando la cordialidad expresada por ambas partes.

Hace apenas un mes, Tony Khan decía esto sobre la exitosa dupla, poco después de que esta iniciara un asueto.

Y la pasada semana, Dax Harwood expuso lo siguiente.

«[…] Las endorfinas y yo realmente extrañamos la lucha libre. Todavía tengo que tomarme las cosas con calma, dejar que mi cuerpo y mi mente descansen, se recuperen y estén listos, si volvemos antes de abril . Me encantaría . Si Tony [Khan] está de acuerdo con eso y eso es lo que quiere, me encantaría . Si eso no es lo que él quiere, es su empresa y haré lo que él diga porque confío en él y él es el jefe».

Pero durante las últimas horas, resulta cuanto menos curioso el hecho de que AEW no mencione en redes sociales el primer puesto de FTR en la categoría de dupla del año de los Wrestling Observer Awards. Mientras, la empresa sí ha dado cuenta del resto de nombres “All Elite” honrados con algún #1, como Jon Moxley (luchador del año) o Bryan Danielson (mejor luchador en cuanto a técnica).

Mientras, al mencionar el #1 como rivalidad del año para la historia que protagonizaron The Briscoes y FTR, AEW omiten por completo a Dax Harwood y Cash Wheeler.

Congratulations to the 13-Times & Current @ringofhonor World Tag Team Champions @jaybriscoe84 & @SussexCoChicken aka #DemBoys aka #theBaddestTagTeamOnThePlanet #TheBriscoes on being awarded @WONF4W's 2022 Feud of the Year! pic.twitter.com/KgdXweAoaS