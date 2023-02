Si hay alguien dentro de AEW que venga defendiendo la figura de CM Punk, ese es Dax Harwood. Tal vez el único, pues se habla de que Punk goza de escasos simpatizantes dentro del vestidor de la compañía tras su trifulca con The Elite.

Y además de pedir paz entre las partes, Harwood quiso el pasado mes puntualizar aquellas palabras pronunciadas por Colt Cabana en 2018, con las que el otrora amigo de Punk aseguraba que este había perdido la pasión por la lucha libre.

«Parece que le beso el trasero, pero fue idea suya luchar tanto. Se suponía que no iba a luchar tanto. Tenía un número limitado de combates, pero volvió a entusiasmarse con la lucha libre y le encantó. No creo que perdiera el amor por ella. A veces uno deja de amar el sentimiento que tiene después de luchar».

► Dax Harwood, portavoz para CM Punk

Aunque todavía no tengamos constancia de la recuperación total de CM Punk, muchos fans ya especulan con que el “Best in the World” no regresará a los rings. Recordemos lo dicho por Teddy Long semanas atrás.

«CM Punk no es un drogadicto. No es un tipo alcohólico. Ahorró su dinero. Es dueño de un montón de edificios de apartamentos en Chicago. Entonces, CM Punk es un tipo que podría hacer eso porque podría alejarse del negocio y no lo perturbaría en absoluto».

Y ante los micrófonos de la más reciente edición de su podcast, Harwood ofreció quizás un hilo de esperanza a los que esperan ver otro combate de Punk algún día, luego de comentar la presencia de Punk entre el público de NJPW Battle In The Valley.

«CM Punk tiene mucho que ofrecer al mundo de la lucha libre profesional».

La pregunta es si lo hará dentro de AEW o buscará cambiar de aires una vez esté recuperado.