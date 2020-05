El personaje de Monday Night Messiah de Seth Rollins a algunos les puede parecer aburrido, pero ha dado buenas promo cada semana y ha podido reclutar a dos discípulos, quienes están convencidos de su liderazco y a quienes Rollins los tiene en alta estima. Ambos ganaron su primer encuentro juntos anoche y parece que lucen fuertes como grupo.

► Rivalidad entre Edge y Seth Rollins: una materia pendiente

Ahora mismo, parece que podría estarse concretando una rivalidad Seth Rollins vs Rey Mysterio, pese al anuncio del retiro de este último para el próximo lunes en Raw. Sin embargo, el Monday Night Messiah no ha perdido de vista a otro combate que quisiera tener antes de que sea muy tarde: Un mano a mano contra Edge, quien volvió este año y está enfrascado en una rivalidad con Randy Orton, con quien se enfrentará en Backlash.

Edge y Seth Rollins fue un combate soñado del que los fanáticos hablaron hace años, y estamos en una época en que podría ser una realidad.

En una entrevista con Sports Illustrated, Seth Rollins dijo que está pendiente de ver Edge vs Randy Orton en Backlash el 14 de junio próximo. El Monday Night Messiah está seguro de que su camino finalmente se cruzará con Edge pronto. También dio a entender que los dos tienen asuntos pendientes entre sí.

“Solo puedo suponer que nuestros caminos se cruzarán. No sé cómo se ve el contrato de Edge, y no sé a dónde irá su historia con Randy Orton, pero disfruté su lucha en WrestleMania y espero con ansias su encuentro en Backlash".

"Si tuviera que adivinar, poniéndome en los zapatos de Edge, pensaría que tiene algunos asuntos pendientes con Seth Rollins. Solo puedo suponer que, en algún momento, él va a llamarme, y me complacería responder esa llamada. Edge es alguien que he admirado durante mucho tiempo, y es alguien con el que he sido comparado muchas veces en mi carrera. Es algo que nunca pensé que fuera posible, pero creo que sería una excelente retribución a la historia que mencionaste hace tantos años. Ahora que está sobre la mesa, no veo por qué no lo abordaríamos".

WWE tiene varias opciones que puede emplear luego del regreso de Edge a la compañía, aunque en este momento sus ojos están concentrados Randy Orton; sin embargo, nunca se debe decir nunca en relación a una rivalidad entre Edge y Seth Rollins. 2020 es el año, e incluso es algo que bien podría suceder antes del nacimiento del hijo del Monday Night Messiah, previsto para diciembre próximo.