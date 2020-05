Ahora que el miembro del Salón de la Fama de WWE ha vuelto a los encordados y que el "Mesías" es el rudo número uno de Raw, parece que próximamente podría darse una rivalidad Seth Rollins vs Edge. El canadiense no es un luchador a tiempo completo, va a combatir en ocasiones contadas, pero eso no sería un impedimento. En incontables veces se ha dado una historia entre dos gladiadores siendo uno un trabajador a tiempo parcial. Aunque por lo que parece no pasará pronto. "The Rated-R Superstar" continúa lidiando con Randy Orton mientras que Rollins hace lo propio con Drew McIntyre.

► Seth Rollins quiere enfrentar a Edge

Para dar inicio a una trama entre ambos podrían tomarse las declaraciones que Edge hizo el año pasado o las recientes que ha hecho el ex miembro de The Shield. O quizá lo que ocurrió entre los dos en Royal Rumble 2020, lo cual fue mencionado por Rollins precisamente en dichas declaraciones. El reportero Alex McCarthy hizo esta publicaciones en Twitter después de tener la oportunidad de charlar con el villano en una llamada telefónica.

On a call with Seth Rollins. He says he wants to face Edge. He feels there's unfinished business from this year's Royal Rumble and from when he 'threatened' him on RAW. He feels there's a good story to be told there. — Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) May 7, 2020

"Dijo que quiere enfrentar a Edge. Siente que tienen asuntos pendientes desde el Royal Rumble de este año y por cómo lo amenazó en Raw. Piensa que hay una buena historia que contar".

Continuando con la entrevista, esto no fue lo único de lo que habló Rollins.

Rollins is also asked about Johnny Gargano's comments that he'd like to face him and Rollins called him a 'special talent'. Says they worked together before WWE but are totally different talents now. He hopes they can work together on a bigger stage. — Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) May 7, 2020

"También pregunté a Rollins sobre los comentarios de Johnny Gargano diciendo que le gustaría enfrentarlo y Rollins lo llamó un luchador especial. Dice que trabajaron juntos antes de WWE, pero que ahora son totalmente diferentes. Espera que puedan trabajar juntos en un escenario más grande".

Rollins also praises the cinematic matches for being extremely well done thus far, but he hopes 'we don't get carried away and these matches become the norm. They need to remain special.' Spot on. — Alex McCarthy (@AlexM_talkSPORT) May 7, 2020